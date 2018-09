ERASMUS + ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: Επιμόρφωση προσωπικού του Γυμνασίου Κολυμπαρίου

Σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες

Άλλος ένας κύκλος κινητικοτήτων διδακτικού προσωπικού έκλεισε για το Γυμνάσιο Κολυμπαρίου σηματοδοτώντας, με αυτόν τον τρόπο, την επιτυχημένη πορεία του από το 2015 στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Το έργο με τίτλο Χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση & Ευρωπαϊκές συμπράξεις διήρκησε 16 μήνες και περιελάμβανε τέσσερις μαθησιακές κινητικότητες εκπαιδευτικών στην Τσεχία, την Ιρλανδία, τη Λετονία και την Ολλανδία. Τα σεμινάρια αφορούσαν την κατάρτιση σε εμπεριστατωμένες μεθόδους και καινοτόμα εργαλεία στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών και των Ψηφιακών Δεξιοτήτων αφενός, κι αφετέρου στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων και των Αναπτυξιακών Συνεργασιών, έτσι όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, φιλόλογος του Γυμνασίου Κολυμπαρίου παρακολούθησε σεμινάριο με τίτλο ICT in Education στην Πράγα, σε συνεργασία με τον φορέα International Training Centre Prague. Στόχος της επιμόρφωσης ήταν η βελτίωση του επιπέδου και της ικανότητας αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πρακτική, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες ψηφιακής μάθησης και δημιουργώντας ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους ως καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι που ανταποκρίνονται στην κοινωνική και πολιτισμική ποικιλομορφία της σύγχρονης σχολικής τάξης.

Στο Δουβλίνο, ο καθηγητής Πληροφορικής συμμετείχε σε σεμινάριο με τίτλο The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom με τον οργανισμό Europass Italy. Δόθηκε έμφαση στα πλέον δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις νέες διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργατικής μάθησης οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να γίνει περισσότερο συναρπαστική, ευχάριστη κι αποτελεσματική.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου Digital Classroom του φορέα European Educational Circle, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα, η συμμετέχουσα εκπαιδευτικός του σχολείου μας επιμορφώθηκε στην παιδαγωγική αξιοποίηση φορητών συσκευών (tablets, smart phones) και στη χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών κατάλληλων για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας σε τάξεις μικτής ικανότητας, ενσωματώνοντας όλους τους μαθητές με διαφορές στη μάθηση.

Στην Ουτρέχτη, στο σεμινάριο του φορέα Enjoy Italy με τίτλο EU project design and project cycle management, η συντονίστρια του προγράμματος επιμορφώθηκε σε εμπεριστατωμένες προσεγγίσεις σχεδιασμού και διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων με στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος της πρωτοβουλίας και την ικανότητα να μετατρέπονται οι ιδέες ενός σχολείου σε δράση μέσα από τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, με απώτερο σκοπό την εισαγωγή νέων διεθνών συνεργασιών στο Γυμνάσιο Κολυμβαρίου.

Από τα μεσαιωνικά στενά της Πράγας και τα εντυπωσιακά κανάλια της Ουτρέχτης, στις πολύχρωμες πόρτες του Δουβλίνου και τα Art Nouveau κτίρια της Ρίγας, ο κάθε εκπαιδευτικός είχε την ευκαιρία να εξερευνήσει το ιστορικό παρελθόν των Ευρωπαϊκών πόλεων μέσα από την ατμοσφαιρική αρχιτεκτονική τους και τα ενδιαφέροντα μουσεία και να απολαύσει το συναρπαστικό τους παρόν διασκεδάζοντας σε φιλική ατμόσφαιρα με τοπικές γεύσεις και μουσική.

Στο πλαίσιο της ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου μας, το Γυμνάσιο Κολυμπαρίου συμμετείχε στο τριήμερο forum προβολής κι ενημέρωσης προγραμμάτων Ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου και στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 20-22 Σεπτεμβρίου.

Αναγνωρίζοντας τα παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη του Erasmus+, το Γυμνάσιο Κολυμπαρίου κρίνει ότι η δημιουργία πρωτοποριακών διευρωπαϊκών δράσεων είναι το εναλλακτικό μονοπάτι που προσθέτει αξία στη διδασκαλία και τη μάθηση κι εκσυγχρονίζει το περιβάλλον εργασίας. Μέσα από την ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί στη διεύθυνση https://erasmusgymkolym.weebly.com/ με ορθές πρακτικές, εργαλεία εκπαίδευσης, επιμορφωτικό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και στην Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων Σχεδίων Erasmus+ (Erasmus+ Project Results Platform), επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε κάθε σχολική κοινότητα και, ταυτόχρονα, να διαδώσουμε τον άμεσο αντίκτυπο και τη θετική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την καθημερινή σχολική ζωή οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.