Επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Α. Μίκος

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών αναγορεύει, όπως γνωστοποίησε μέσω σχετικής ανακοίνωσης, τον Αντώνιο Μίκο, Καθηγητή Εμβιομηχανικής, Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Rice των Η.Π.Α, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η αναγόρευση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Οδυσσέα – Ιωάννη Λ. Ζώρα, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 στο Αμφιθέατρο «Μαρία Μανασσάκη» του Φοιτητικού Κέντρου στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του Τιμώμενου:

Ο Αντώνιος Γ. Μίκος είναι Καθηγητής στην έδρα Louis Calder στα τμήματα Εμβιομηχανικής και Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Rice στο Χιούστον των ΗΠΑ. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960. Έλαβε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1983 και το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Purdue το 1988. Επέστρεψε στην Ελλάδα για την στρατιωτική του θητεία το 1988 και υπηρέτησε στη Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου του Πολεμικού Ναυτικού. Κατόπιν, ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ) και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard. Το 1992 εξελέγη Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Rice.

Ο καθηγητής Αντώνιος Μίκος είναι μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής, μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής και μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ, καθώς και αντεπιστέλλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. H επιρροή του στον τομέα του έχει αναγνωριστεί με πολυάριθμα βραβεία συμπεριλαμβανομένων του Acta Biomaterialia Gold Medal, του Founders Award της Society For Biomaterials, του Lifetime Achievement Award του Αμερικάνικου τμήματος της Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society, του Robert A. Pritzker Distinguished Lecturer Award της Biomedical Engineering Society, του Meriam/Wiley Distinguished Author Award της American Society for Engineering Education, και του Distinguished Engineering Alumnus Award του Πανεπιστημίου Purdue.

Ο καθηγητής Αντώνιος Μίκος χαίρει διεθνούς κύρους ως παγκόσμιος πρωτοπόρος στην εφαρμογή βασικών αρχών της Μηχανικής και των Βιολογικών Επιστημών για την δημιουργία βιοϋλικών με ευρύ φάσμα χρήσεων που κυμαίνονται από την ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμακευτικών ουσιών και τη γονιδιακή θεραπεία ως την ιστομηχανική και την αναγεννητική ιατρική. Η έρευνά του έχει αναπτύξει καινοτόμα βιοϋλικά για ορθοπεδικές, οδοντιατρικές, καρδιαγγειακές, νευρολογικές και οφθαλμολογικές εφαρμογές. Η μεγάλη ερευνητική παραγωγικότητά του διαφαίνεται από τη συγγραφή άνω των 600 επιστημονικών δημοσιεύσεων, οι οποίες έχουν συνολικά λάβει άνω των 70.000 αναφορών. Είναι συντάκτης 16 βιβλίων και έχει συγγράψει το κυριότερο διδακτικό εγχειρίδιο πάνω στα Βιοϋλικά για προπτυχιακούς φοιτητές (Biomaterials: The Intersection of Biology and Materials Science, Pearson Prentice Hall, 2008), το οποίο έχει μεταφραστεί και στα Ελληνικά (Βιοϋλικά: Η Διεπαφή μεταξύ της Επιστήμης των Υλικών και της Βιολογίας, Utopia, 2017).

Ο καθηγητής Αντώνιος Μίκος επιτελεί έργο για την επιστημονική κοινότητα μέσω διαφόρων θέσεων, όπως πρώην πρόεδρος της Society For Biomaterials και του Αμερικάνικου τμήματος της Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society. Διοργανώνει προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου του Advances in Tissue Engineering που διοργανώνεται ετησίως στο πανεπιστήμιο Rice από το 1993. Προεδρεύει σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια, μεταξύ αυτών έξι Aegean Conferences in Tissue Engineering, τα οποία διοργανώνονται κάθε τρία χρόνια σε νησιά της Ελλάδας. Με ιδιαίτερη σημασία για την κοινότητα των επιστημόνων μηχανικών, ο καθηγητής Μίκος ίδρυσε κι εκτελεί χρέη αρχισυντάκτη των επιστημονικών περιοδικών Tissue Engineering Part A, Tissue Engineering Part B: Reviews, και Tissue Engineering Part C: Methods. Υπό την εποπτεία του, τα περιοδικά αυτά παραμένουν τα σημαντικότερα του τομέα τους τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια»