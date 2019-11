Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας ο Καθηγητής Κ. Ζοπουνίδης

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αναγορεύθηκε κατά την διάρκεια επίσημης τελετής που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Διευθυντής των Εργαστηρίων Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Πολυτεχνείου Κρήτης «ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης θεωρείται διεθνώς ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους ερευνητές στο πεδίο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών υποστήριξης και λήψης αποφάσεων, το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων, καθώς και των πρακτικών τους εφαρμογών, κυρίως στο πεδίο της χρηματοοικονομικής. Είναι μέλος δύο Ακαδημιών, του Royal Academy of Economics and Finance of Spain (όπου εννέα μέλη της είναι νομπελίστες οικονομικών) και του Royal European Academy of Doctors, Επίτιμος Διδάκτορας του ΑΠΘ (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και κάτοχος του βραβείου Edgeworth-Pareto από τη Διεθνή Εταιρεία Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων. Είναι επίσης κάτοχος σπουδαίων διακρίσεων από την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (χρυσό μετάλλιο), το Audencia Business Schoοl, το Ecole Superieure de Paris, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Συνολικά έχει περισσότερες από 500 δημοσιευμένες εργασίες, ενώ έχει συμμετάσχει στη συγγραφή περισσότερων από 95 βιβλίων και συλλογικών τόμων και έχει επιμεληθεί άνω των 40 ειδικών τευχών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, είναι υπεύθυνος έκδοσης (editor in chief) 5 επιστημονικών περιοδικών και συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή (editorial board) πολλών άλλων (περισσότερων των 10). Από το 2012 είναι Distinguished Research Professor στο Audencia Business School στη Γαλλία. Σύμφωνα με τη βάση Scopus, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης έχει περισσότερες από 4.500 ετεροαναφορές, ενώ πρόσφατα ξεπέρασε τις 15.000 παραθέσεις στο GoogleScholar (h-index 68), γεγονός που καταδεικνύει την ευρεία απήχηση του επιστημονικού του έργου.

Μετά την αναγόρευσή του, ο Καθηγητής Κ. Ζοπουνίδης παρουσίασε ομιλία με θέμα: “Πολυκριτήρια Μεθοδολογία και Εφαρμογές στο Management”»