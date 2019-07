Εμβόλιο κατά της αλλεργίας στο τσίμπημα των μελισσών

Θετικά είναι τα αποτελέσματα μιας πρόσφατα ολοκληρωμένης μελέτης η οποία διεξήχθη με συνεργασία των επιστημόνων στο πανεπιστήμιο Flinders και στο νοσοκομείο Royal Adelaide, αναφορικά με εμβόλιο που περιέχει ένα νέο ανοσοενισχυτικό με την ονομασία Advax και το οποίο συμπεριλήφθηκε προκειμένου να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι των σοβαρών και μερικές φορές θανατηφόρων αλλεργιών που εμφανίζονται ύστερα από τσίμπημα μέλισσας, όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική.

Το εμβόλιο σύμφωνα με τους επιστήμονες, σχεδιάστηκε για να εξουδετερώνει το δηλητήριο της ευρωπαϊκής μέλισσας, ενώ η έρευνα με τίτλο «Randomized controlled trial demonstrating the benefits of delta inulin adjuvanted immunotherapy in patients with bee venom allergy», δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «The Journal of Allergy and Clinical Immunology».

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα τσίμπημα μέλισσας είναι αρκετά οδυνηρό, αλλά το πρόβλημα τελειώνει εκεί. Ωστόσο, σε μερικά άτομα, το δηλητήριο αυτό, προκαλεί μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση που ονομάζεται αναφυλαξία και, η οποία μπορεί ακόμη και να είναι θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Αυτή η αντίδραση μπορεί να προληφθεί στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων με ανοσοθεραπεία, μια διαδικασία κατά την οποία ο παράγοντας που προκαλεί αλλεργία εισάγεται στο σώμα σε μικρές δόσεις, δημιουργώντας ανοσία με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η διαδικασία διεγείρει στην ουσία, την παραγωγή αντισωμάτων κατά του δηλητηρίου στο σώμα του αλλεργικού ατόμου εμποδίζοντας την πιθανή αναφυλαξία.

Για την επιτυχή ανοσοθεραπεία, το χρησιμοποιούμενο αντιγόνο πρέπει να είναι ικανό να προκαλέσει επαρκή αλλά όχι επιβλαβή ανοσολογική αντίδραση στο σώμα, όπως λένε οι επιστήμονες. Εάν το αντιγόνο είναι πολύ αδύναμο, ο χρόνος που απαιτείται για να δημιουργηθεί μια ανοσολογική αντίδραση θα μπορούσε να είναι υπερβολικά μεγάλος, καθιστώντας τη διαδικασία χρονοβόρα και αυξάνοντας τον αριθμό των δόσεων του δηλητηρίου, που σημαίνει και μία δαπανηρή διαδικασία. Επιπλέον, οι ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοθεραπεία ενδέχεται να υποφέρουν από αναφυλακτικές αντιδράσεις ενώ βρίσκονται σε ανοσοθεραπεία μέχρι να επιτευχθούν κλινικά χρήσιμα επίπεδα αντισωμάτων στον οργανισμό. Αυτό θα μπορούσε να αναβάλει τη χρησιμότητα της θεραπείας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Οι Αυστραλοί ερευνητές που διενήργησαν την τρέχουσα δοκιμή χρησιμοποίησαν ένα δηλητήριο μέλισσας με μια μοναδική ένωση ανοσοενισχυτικού που ονομάζεται Advax, με βάση ένα πολύπλοκο σάκχαρο που ονομάζεται Δέλτα Ινουλίνη. Στόχος της μελέτης ήταν να δει πόσο ασφαλής και αποτελεσματική ανοσοθεραπεία με δηλητήριο μελισσών (HBVIT) ήταν όταν το δηλητήριο συνδυάστηκε με Advax.

Σημαντικό ανοσοενισχυτικό έναντι πολλών ασθενειών

Το ανοσοενισχυτικό Advax αναπτύχθηκε από την Vaxine Pty Ltd στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας και αποτελεί μέρος των εμβολίων κατά της ηπατίτιδας, της γρίπης (τόσο εποχιακών όσο και πανδημικών στελεχών), της ελονοσίας, της νόσου του Αλτσχάιμερ και του καρκίνου. Η μελέτη αυτή φέρνει τον αριθμό των ατόμων που έλαβαν αυτό το ανοσοενισχυτικό σε διάφορα εμβόλια σε πάνω από χίλια.

Η τρέχουσα τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή διεξήχθη σε 27 ενήλικες που είχαν ιστορικό αλλεργιών σε τσιμπήματα μελισσών. Οι ασθενείς έλαβαν τυχαία το εμβόλιο με ή χωρίς Advax ανοσοενισχυτικό. Μετά την επίτευξη των δόσεων συντήρησης, το εμβόλιο συνεχίστηκε μία φορά το μήνα για όλους τους ασθενείς για 30 επιπλέον μήνες.

Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ένα καλό προφίλ ασφάλειας, χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Μέχρι τη 14η εβδομάδα, και οι δύο ομάδες παρουσίασαν κορυφαία επίπεδα αντισωμάτων IgG. Οι εξετάσεις αίματος έδειξαν ότι και οι 27 ασθενείς ανέπτυξαν αντισώματα IgG αποκλεισμού, αν και σε διαφορετικά πρότυπα, πρώιμα στην πορεία του HBVIT, και αυτή η ανταπόκριση διατηρήθηκε.

Ωστόσο, όπως εξηγούν οι ερευνητές, η χρήση του Advax ενίσχυσε σημαντικά την ανοσολογική αντίδραση των ατόμων στο εμβόλιο, με τα μέγιστα επίπεδα να επιτυγχάνονται νωρίτερα και να φθάνουν σε υψηλότερα επίπεδα και να παραμένουν υψηλά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αυτό ήταν εξαιρετικά θετικό αποτέλεσμα καθώς το έκανε πολύ πιο εύκολο στο να επιτευχθούν και να διατηρηθούν τα χρήσιμα επίπεδα αντισώματος ενάντια στο δηλητήριο μέλισσας, ώστε να εξουδετερωθεί το δηλητήριο και να προστατευθούν τα αλλεργικά άτομα.