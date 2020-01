Εμπορικές συμφωνίες και κυρώσεις της ΕΕ γκρεμίζουν τα ελληνικά συμφέροντα

Με την πλάτη στον τοίχο, παρακολουθούμε όλοι οι Έλληνες, ανήμποροι και ανήσυχοι, τα τεκταινόμενα στην ΕΕ, η οποία με σαφήνεια έχει ντεραπάρει από τις αρχές και τις ιδέες της, κυρίως από τότε που προσυπέγραψε τα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης. Μιας ΕΕ που δεν εννοεί να δει τα δικά της συμφέροντα, αλλά παραπατά μεταξύ των συμφερόντων των πολλών για να ικανοποιήσει τα γερμανικά, κυρίως, συμφέροντα. Δυο άθλιες περιπτώσεις αποτελούν απόδειξη των ανωτέρω, και είναι οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ σε όλη την ΕΕ για ένα θέμα που αφορά 4 κράτη μέλη, εκ των οποίων το ένα κράτος μέλος πρόκειται να φύγει πυξ-λαξ το τέλος Ιανουαρίου 2020, και το εμπάργκο αγροτικών προϊόντων προς τη Ρωσία!!! πριν λίγα χρόνια.

Στην πρόσφατη επικαιρότητα από τους The Irish Times1 υποστηρίζεται ότι «Μια μη-συμφωνία για το Brexit θα ρίξει αλάτι στις πληγές». Η διαφύλαξη της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα του Ιρλανδού Επιτρόπου Εμπορίου της ΕΕ, Phil Hogan, όπως δηλώνει ο ίδιος ο Επίτροπος. Σημειώνει ότι είναι σήμερα ένας ισχυρός και σημαντικός παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή, που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των 450 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στο πιο πλούσιο εμπορικό μπλοκ στον πλανήτη.

Εμείς σημειώνουμε ότι ο επίτροπος αυτός θα ηγηθεί επίσης της ευρωπαϊκής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα έχουν κρίσιμη σημασία για το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου. Και είχε το πρώτο του τηλεφώνημα με τον εμπορικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Robert Lightizer λίγο πριν τα Χριστούγεννα, για συνάντηση στα μέσα Ιανουαρίου για να συζητήσουν τον μακρύ κατάλογο θεμάτων που προκαλούν ανησυχίες στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Η αρχική θέση που φαίνεται να διαμορφώνει ο Ιρλανδός επίτροπος εμπορίου της ΕΕ είναι η επιδίωξη επαναφοράς των εμπορικών σχέσεων ΕΕ / ΗΠΑ σε θέματα όπως τα τιμολόγια χάλυβα και αλουμινίου και η απειλή των τιμολογίων των ΗΠΑ ως απάντηση σε έναν ψηφιακό φόρο στην Ευρώπη. Από πρώτη ματιά δεν υπάρχει αναφορά του επιτρόπου για το θέμα της επιβολής δασμών σε ολόκληρη την ΕΕ για τις θεωρούμενες και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) ως παράνομες κρατικές επιδοτήσεις των τεσσάρων κρατών Ισπανίας, Γαλλίας Ην. Βασιλείου και Γερμανίας που συμμετέχουν στο κονσόρτσιουμ της Airbus και θεωρεί ο Τραμπ ότι πλήττουν τα συμφέροντα της Boeing. Μάλιστα όπως έχουμε ήδη αναλύσει, ακόμη και ο ΠΟΕ δημοσιοποίησε απόφαση που δικαιώνει τους Αμερικάνους! Τονίζεται ότι η μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) θα αποτελέσει ένα άλλο θέμα προς συζήτηση, όπως και οι βιομηχανικές επιδοτήσεις και οι μεταβιβάσεις αναγκαστικής τεχνολογίας. Αυτά τα θέματα παρουσιάστηκαν στις εμπορικές συνομιλίες των ΗΠΑ με την Κίνα.

Αυτά είναι τα δεδομένα που κυκλοφορούν στους διαδρόμους των ιθυνόντων, αλλά κανείς δε σκέφτεται την αγωνία που τραβούν οι παραγωγοί έξτρα παρθένου ελαιόλαδου που

βλέπουν να χάνεται μια σημαντική παγκόσμια αγορά, οι παραγωγοί βρώσιμης ελιάς, γιαουρτιού φέτας και μια ειδική κατηγορία παραγωγών κονσερβών ροδακίνων στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία σπέσιαλ τυποποιημένων για τα αμερικάνικα γούστα!

Και οι κυβερνώντες πριν και τώρα ικανοποιούνται από τις κοινοτικές εξαγγελίες που μιλούν για έξτρα ενισχύσεις και δε θέλουν να δουν την αλήθεια κατάματα. Οι εξαγωγές των προαναφερθέντων αγροτικών προϊόντων ίσως να πάρουν κάποια ενίσχυση, άντε και για μερικά χρόνια! Μετά όμως; Ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά ότι θα γίνεται στο διηνεκές? Θα χαθούν απλά, οι αγορές και άντε να τις ανοίξεις πάλι από την αρχή.

Πάντως οι ευρωβουλευτές διαδηλώνουν ότι «Επείγει η βοήθεια προς παραγωγούς που πλήττονται από την απόφαση Airbus, σύμφωνα με το ΕΚ», σύμφωνα με τα Δελτία Τύπου κατά τη Σύνοδο Ολομέλειας στις 28-11-20192 και υποστηρίζουν για τη

Στήριξη για συντονισμένη απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς των ΗΠΑ

Κάλεσμα για κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και εργαλείων για τη στήριξη των παραγωγών της ΕΕ

Πιο ενεργή στήριξη για εκστρατείες προώθησης των προϊόντων της ΕΕ σε τρίτες χώρες

Προσπάθεια για εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Σημειώνεται ακόμη, ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει άμεσα για να βοηθήσει παραγωγούς που πλήττονται υπέρμετρα από τους νέους δασμούς των ΗΠΑ, ύψους 6,8 δισ.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τους για τις «παράπλευρες απώλειες» που θα υποστούν οι τομείς της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και του επισιτισμού λόγω της διαμάχης σε τομέα άσχετο με τη δραστηριότητά τους. Καταδικάζουν επίσης την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν αυξημένους δασμούς σε τόσα αγροτικά προϊόντα, ενώ επικρίνουν την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των ΗΠΑ να συνεργαστούν με την ΕΕ για την επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης Airbus/Boeing.

Βοήθεια για τους τομείς που πλήττονται πιο βαριά, με άμεση παρακολούθηση στις εξελίξεις στην πραγματική

οικονομία, κάνοντας χρήση όλων των μέτρων που είναι σε ισχύ, όπως η ιδιωτική αποθεματοποίηση και η απόσυρση από την αγορά, και μέσα για την αντιμετώπιση διαταραχών της αγοράς. Επίσης η Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την προώθηση των προϊόντων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες και να καταστήσει τους κανόνες για την παροχή σχετικής χρηματοδότησης πιο ελαστικούς, ώστε να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές διαφημιστικές εκστρατείες στις ΕΕ να ενισχυθούν, ή να κατευθυνθούν οι παραγωγοί σε εναλλακτικές αγορές, σύμφωνα με το ψήφισμα.

Η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τις επιδοτήσεις της Airbus έδωσε στις ΗΠΑ το δικαίωμα να επιβάλουν δασμούς σε ευρωπαϊκά εξαγώγιμα προϊόντα σε αντιστάθμισμα πρότερων, καταχρηστικών ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που δόθηκαν στην κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών Airbus.

Πρόκειται για λάθος ιστορία που μετατράπηκε σε λάθος αποφάσεις από ανίδεους ανθρώπους και από μέτριους έως εξαιρετικά μέτριους ταγούς και από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού! Και οι μικρότεροι όπως η χώρα μας δεινοπαθούν εξαιτίας της ανικανότητας ή της οικειοθελούς εφαρμογής λανθασμένων πολιτικών από τους ιθύνοντες της ΕΕ.

Με την ευκαιρία, να υπενθυμίσουμε ότι το πρόβλημα της Κριμαίας και ο αλληθωρισμός της Ουκρανίας προς την ΕΕ έφτασαν να οικοδομήσουν το εμπάργκο των αγροτικών προϊόντων της ΕΕ προς τη Ρωσία, με βασικό θύμα την ελληνική παραγωγή αγροτικών προϊόντων που διακόπηκε χωρίς προφανή αιτία, ευκαιρία που άρπαξαν, μεταξύ άλλων, οι Τούρκοι τόσο στην ΕΕ μέσω της πλήρους ενεργοποίησης της τελωνειακής Ένωσης, όσο και στη Ρωσία. Έτσι, οι ίδιοι αυτοί γείτονες έχουν τα απαραίτητα χρήματα να αγοράζουν τους S-400 που τους … χρειάζονται!

Πότε επιτέλους οι πολιτικοί μας θα υψώσουν τη φωνή τους στα ευρωπαϊκά ανήθικα χτυπήματα που πολλαπλασιάζονται διαρκώς;

1 Phil Hogan: «A no-deal Brexit would pour salt into the wounds» 30 Δεκεμβρίου 2019. https://www.irishtimes.com/

2 https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191121IPR67122/epeigei-i-voitheia-pros-paragogous-pou-plittontai-apo-tin-apofasi-airbus