Εκτός οι πρώτοι αγώνες για Α.Ο.Κ. Χανιά και Ο.Α.Χ
Εκτός θα αγωνιστούν στην 1η αγωνιστική της Α’ Εθνικής κατηγορίας γυναικών και της Β’ Εθνικής Αντρών οι Ο.Α.Χ και Α.Ο.Κ. Χανιά.
Ο Ο.Α.Χ. θα αγωνιστεί στο Ζωγράφου απέναντι στην τοπική ομάδα ενώ ο ΑΟΚ Χανιά θα ταξιδέψει μέχρι τα Μέγαρα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ΝΕΜ. Όσον αφορά στο Κρητικό ντέρμπι για την Β’ εθνική μεταξύ ΑΟΚ Χανιά και ΟΦΗ η κλήρωση το έφερε στην 2η αγωνιστική και αντίστοιχα την 15η (δεύτερος γύρος) του πρωταθλήματος. Όσον αφορά το Κύπελλο Γυναικών ο ΟΑΧ ξεκινάει τις υποχρεώσεις του από την Β’ φάση του θεσμού. Η προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της δεύτερης φάσης του κυπέλλου είναι στις 11 Οκτωβρίου με την ομάδα της Κρήτης να υποδέχεται την Ελευθερία Μοσχάτου.
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)
1η Αγωνιστική – 18/10/20
Ρεπό: ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΟΦΗ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
2η Αγωνιστική – 25/10/20
Ρεπό: ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΟΦΗ
3η Αγωνιστική – 01/11/20
Ρεπό: ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΟΦΗ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
4η Αγωνιστική – 08/11/20
Ρεπό: ΟΦΗ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
5η Αγωνιστική – 15/11/20
Ρεπό: ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΟΦΗ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
6η Αγωνιστική – 22/11/20
Ρεπό: ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΟΦΗ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
7η Αγωνιστική – 29/11/20
Ρεπό: ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΟΦΗ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
8η Αγωνιστική – 06/12/20
Ρεπό: ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΟΦΗ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
9η Αγωνιστική – 13/12/20
Ρεπό: ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΟΦΗ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
10η Αγωνιστική – 20/12/20
Ρεπό: ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΦΗ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
11η Αγωνιστική – 10/01/21
Ρεπό: ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΟΦΗ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
12η Αγωνιστική –
Ρεπό: ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΟΦΗ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
13η Αγωνιστική –
Ρεπό: ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΟΦΗ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
14η Αγωνιστική – 17/01/21
Ρεπό: ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΟΦΗ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
15η Αγωνιστική – 24/01/21
Ρεπό: ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΟΦΗ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
16η Αγωνιστική – 31/01/21
Ρεπό: ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΟΦΗ
17η Αγωνιστική – 07/02/21
Ρεπό: ΟΦΗ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
18η Αγωνιστική – 21/02/21
Ρεπό: ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΦΗ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
19η Αγωνιστική – 28/02/21
Ρεπό: ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΟΦΗ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
20η Αγωνιστική – 07/03/21
Ρεπό: ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΦΗ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
21η Αγωνιστική – 21/03/21
Ρεπό: ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΟΦΗ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
22η Αγωνιστική – 28/03/21
Ρεπό: ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΟΦΗ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
23η Αγωνιστική – 04/04/21
Ρεπό: ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΟΦΗ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
24η Αγωνιστική – 11/04/21
Ρεπό: ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΟΦΗ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
25η Αγωνιστική –
Ρεπό: ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΟΦΗ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
26η Αγωνιστική –
Ρεπό: ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΟΦΗ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α1 Γυναικών:
1η Αγωνιστική – 17/10/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
2η Αγωνιστική – 24/10/20
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3η Αγωνιστική – 31/10/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4η Αγωνιστική – 07/11/20
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5η Αγωνιστική – 21/11/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6η Αγωνιστική – 28/11/20
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
7η Αγωνιστική – 05/12/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
8η Αγωνιστική – 12/12/20
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9η Αγωνιστική – 19/12/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
10η Αγωνιστική – 09/01/21
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
11η Αγωνιστική – 16/01/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
12η Αγωνιστική – 23/01/21
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
13η Αγωνιστική – 30/01/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
14η Αγωνιστική – 13/02/21
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
15η Αγωνιστική – 20/02/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
16η Αγωνιστική – 27/02/21
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
17η Αγωνιστική – 06/03/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
18η Αγωνιστική – 13/03/21
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
19η Αγωνιστική – 20/03/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
20η Αγωνιστική – 03/04/21
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
21η Αγωνιστική – 10/04/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
22η Αγωνιστική – 17/04/21
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ