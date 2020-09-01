Μουσείο Τυπογραφείας
Αθλητικα

Εκτός οι πρώτοι αγώνες για Α.Ο.Κ. Χανιά και Ο.Α.Χ

Εκτός θα αγωνιστούν στην 1η αγωνιστική της Α’ Εθνικής κατηγορίας γυναικών και της Β’ Εθνικής Αντρών οι Ο.Α.Χ και Α.Ο.Κ. Χανιά.
Ο Ο.Α.Χ. θα αγωνιστεί στο Ζωγράφου απέναντι στην τοπική ομάδα ενώ ο ΑΟΚ Χανιά θα ταξιδέψει μέχρι τα Μέγαρα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ΝΕΜ. Όσον αφορά στο Κρητικό ντέρμπι για την Β’ εθνική μεταξύ ΑΟΚ Χανιά και ΟΦΗ η κλήρωση το έφερε στην 2η αγωνιστική και αντίστοιχα την 15η (δεύτερος γύρος) του πρωταθλήματος. Όσον αφορά το Κύπελλο Γυναικών ο ΟΑΧ ξεκινάει τις υποχρεώσεις του από την Β’ φάση του θεσμού. Η προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της δεύτερης φάσης του κυπέλλου είναι στις 11 Οκτωβρίου με την ομάδα της Κρήτης να υποδέχεται την Ελευθερία Μοσχάτου.

Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)
1η Αγωνιστική – 18/10/20
Ρεπό: ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΟΦΗ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ

2η Αγωνιστική – 25/10/20
Ρεπό: ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΟΦΗ

3η Αγωνιστική – 01/11/20
Ρεπό: ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΟΦΗ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

4η Αγωνιστική – 08/11/20
Ρεπό: ΟΦΗ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

5η Αγωνιστική – 15/11/20
Ρεπό: ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΟΦΗ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ

6η Αγωνιστική – 22/11/20
Ρεπό: ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΟΦΗ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ

7η Αγωνιστική – 29/11/20
Ρεπό: ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΟΦΗ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

8η Αγωνιστική – 06/12/20
Ρεπό: ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΟΦΗ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ

9η Αγωνιστική – 13/12/20
Ρεπό: ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΟΦΗ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ

10η Αγωνιστική – 20/12/20
Ρεπό: ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΦΗ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

11η Αγωνιστική – 10/01/21
Ρεπό: ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΟΦΗ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ

12η Αγωνιστική –
Ρεπό: ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΟΦΗ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ

13η Αγωνιστική –
Ρεπό: ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΟΦΗ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

14η Αγωνιστική – 17/01/21
Ρεπό: ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΟΦΗ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

15η Αγωνιστική – 24/01/21
Ρεπό: ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΟΦΗ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ

16η Αγωνιστική – 31/01/21
Ρεπό: ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΟΦΗ

17η Αγωνιστική – 07/02/21
Ρεπό: ΟΦΗ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ

18η Αγωνιστική – 21/02/21
Ρεπό: ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΦΗ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

19η Αγωνιστική – 28/02/21
Ρεπό: ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΟΦΗ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ

20η Αγωνιστική – 07/03/21
Ρεπό: ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΦΗ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ

21η Αγωνιστική – 21/03/21
Ρεπό: ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΟΦΗ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

22η Αγωνιστική – 28/03/21
Ρεπό: ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΟΦΗ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ

23η Αγωνιστική – 04/04/21
Ρεπό: ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΟΦΗ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ

24η Αγωνιστική – 11/04/21
Ρεπό: ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΟΦΗ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

25η Αγωνιστική –
Ρεπό: ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ – ΟΦΗ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ

26η Αγωνιστική –
Ρεπό: ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΑΚΟΣ
ΟΦΗ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α1 Γυναικών:
1η Αγωνιστική – 17/10/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ

2η Αγωνιστική – 24/10/20
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

3η Αγωνιστική – 31/10/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4η Αγωνιστική – 07/11/20
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5η Αγωνιστική – 21/11/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6η Αγωνιστική – 28/11/20
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

7η Αγωνιστική – 05/12/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

8η Αγωνιστική – 12/12/20
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

9η Αγωνιστική – 19/12/20
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ

10η Αγωνιστική – 09/01/21
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

11η Αγωνιστική – 16/01/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

12η Αγωνιστική – 23/01/21
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

13η Αγωνιστική – 30/01/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ

14η Αγωνιστική – 13/02/21
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ

15η Αγωνιστική – 20/02/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

16η Αγωνιστική – 27/02/21
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ

17η Αγωνιστική – 06/03/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ

18η Αγωνιστική – 13/03/21
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

19η Αγωνιστική – 20/03/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

20η Αγωνιστική – 03/04/21
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ

21η Αγωνιστική – 10/04/21
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ – ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ

22η Αγωνιστική – 17/04/21
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ – ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΠΑΟΚ – ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

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