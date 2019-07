ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΕΛΙΟ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ

Eκθεση “Litttle”

Έκθεση με τίτλο “Litttle”, του Στέλιου Μανταδάκη, θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως 28 Ιουλίου στο Ride cycle culture cafe.

Το “Litttle”, όπου τα αρχικά του δημιουργούν την φράση “Love is the tendency to love everything”, “Αγάπη είναι η τάση ν’ αγαπάς τα πάντα”, στα ελληνικά, είναι ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα του Στέλιου Μανταδάκη.

Στην έκθεση θα παρουσιάσει το καινούριο του brand, “lttl by Litttle” το οποίο αφορά την τέχνη της ραπτικής και ειδικότερα, μια καλοκαιρινή σειρά από τσάντες για τη θάλασσα, τσαντάκια για μια βόλτα ή μια επαγγελματική συνάντηση, καθώς και μοντέρνες κασετίνες για πολλαπλές χρήσεις.

Θα παρουσιαστεί επίσης μια σειρά χειροποίητων σημειωματάριων υπό το project “Litttle notebooks”, και μία σειρά από γλυπτά για το σπίτι ή το γραφείο, που δημιουργούν μια μεξικάνικη ατμόσφαιρα.

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή στις 7 μ.μ. ενώ στις 9 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί κιθαριστική live μουσική performance “Cosmic Sentimentalism” από τον “Faxelange and the Wrongs of Ambition”.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καλλιτέχνης Litttle θα βρίσκεται στον χώρο, συζητώντας για την τέχνη του, την τέχνη γενικότερα και για την αγάπη.