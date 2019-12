Εκπλήξεις και παραλείψεις στις υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες 2020

Κάθε χρόνο η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Hollywood Foreign Press Association- HFPA) του Χόλυγουντ διοργανώνει στην Αμερική την τελετή απονομής των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων Χρυσές Σφαίρες και αιφνιδιάζει τους θεατές με απρόσμενες υποψηφιότητες και αναπάντεχες παραλείψεις.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη κεντρική σελίδα του, απούσες για μία ακόμη χρονιά είναι γυναίκες υποψήφιες στην κατηγορία Καλύτερη Σκηνοθεσία, κάτι που αναμένεται να πυροδοτήσει συζητήσεις.:

Παραλείψεις:

Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Από τις φετινές υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2020 αίσθηση προκάλεσε η απουσία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Η ταινία “ The Irishman” (Ο Ιρλανδός) είναι υποψήφια σε πέντε κατηγορίες, αλλά ενώ οι συμπρωταγωνιστές του, Αλ Πατσίνο και Τζο Πέσι αναγνωρίστηκαν για τις ερμηνείες τους, δεν συνέβη το ίδιο με τον πρωταγωνιστή, Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Στην κατηγορία Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική ταινία υποψήφιοι είναι ο Χοακίν Φοίνιξ (Joker) ο Άνταμ Ντράιβερ (Marriage Story-Ιστορία Γάμου), καθώς και ο Τζόναθαν Πράις (The Two Popes- Οι Δύο Πάπες) και ο Αντόνιο Μπαντέρας (Pain and Glory- Πόνος και Δόξα), οι οποίοι φέτος εξυμνούνται για τις καλύτερες ερμηνείες στην καριέρα τους.

Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ κατάφερε να αποσπάσει υποψηφιότητα για το τραγούδι της

“Beautiful Ghosts” αλλά το μιούζικαλ, “ Cats” στο οποίο παρουσιάζεται δεν είναι υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ παρ΄ότι είναι από τα λίγα κινηματογραφικά μιούζικαλ της χρονιάς.

Game of Thrones

Η τελευταία σεζόν του “Game of Thrones” προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις θαυμαστών, ωστόσο θεωρήθηκε η σημαντικότερη τηλεοπτική σειρά του έτους. Η επική φανταστική σειρά τελικά είναι υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα μόνο σε μία κατηγορία. Ο Κιτ Χάρινγκτον διεκδικεί Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερος Ηθοποιός σε σειρά για τον ρόλο του ως Τζον Σνόου.

Μικρές Κυρίες

Η νέα εκδοχή της κλασσικής ταινίας “ Little Women” (Μικρές Κυρίες) σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκέργουικ ήταν μια από τις πολυαναμενόμενες της σεζόν και απέσπασε καλές κριτικές όχι όμως και πολλές υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα. Η Σίρσα Ρόναν κατάφερε να είναι υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού σε δραματική ταινία και ο Αλεξάντερ Ντεσπλάτ διεκδικεί Χρυσή Σφαίρα για Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική. To “ Little Women” έμεινε εκτός υποψηφιοτήτων στις κατηγορίες Καλύτερου Σεναρίου, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας.

“ Uncut Gems”

Ο Άνταμ Σάντλερ έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές στην καριέρα του για τη νέα ταινία του ‘Uncut Gems’, αλλά το θρίλερ δεν κέρδισε ούτε μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Τζέρεμι Στρονγκ

Η σειρά του HBO “Succession” είναι υποψήφια στις κατηγορίες Καλύτερη Τηλεοπτική Δραματική Σειρά, Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός, Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος, αλλά ο ηθοποιός Τζέρεμι Στρονγκ, ο οποίος απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές για την ερμηνεία του απουσιάζει από τους υποψήφιους.

Γυναίκες για Χρυσή Σφαίρα στη Σκηνοθεσία

Δύο χρόνια μετά την αποδοκιμασία από την Νάταλι Πόρτμαν επειδή δεν υπήρξαν γυναίκες υποψήφιες στην κατηγορία Καλύτερη Σκηνοθεσία, η HFPA για μία ακόμη φορά ανακοίνωσε λίστα μόνο ανδρών υποψηφίων αφήνοντας έξω τη Γκρέτα Γκέργουικ (Little Women”, τη Λούλου Βανγκ (The Farewell) , τη Μάριελ Χέλερ (A Beautiful Day in the Neighborhood) και τη Λορίν Σκαφάρια (Hustlers).

‘When They See Us’

Μπορεί οι κριτικοί να έχουν αναγνωρίσει τη δραματική σειρά της Έιβα ΝτουΒερνέ

“When They See Us” βασισμένη στην αληθινή ιστορία των Central Park Five, ωστόσο δεν κέρδισε καμία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Εκπλήξεις:

“ The Morning Show”

Το πρώτο εγχείρημα της Apple στην τηλεοπτική οθόνη με τη σειρά “The Morning Show” δεν έλαβε πολύ καλές κριτικές, όμως είναι υποψήφιο στις κατηγορίες Καλύτερη Τηλεοπτική Δραματική Σειρά και Καλύτερη Ηθοποιός για τις ερμηνείες των Τζένιφερ Άνιστον και Ριζ Γουίδερσπουν.

“Booksmart”

Η ταινία “Booksmart” η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα της ηθοποιού Ολίβια Γουάιλντ θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία. Η Μπίνι Φελντσάιν απέδειξε ότι είναι μια απίστευτα αγαπητή ηθοποιός, κερδίζοντας υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερη Ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία. Η συμπρωταγωνίστριά της στο “Booksmart”, Κέιτλιν Ντέβερ είναι υποψήφια στην Κατηγορία Καλύτερη Ηθοποιός σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία για έναν πολύ διαφορετικό ρόλο ως θύμα σεξουαλικής επίθεσης στο ”Unbelievable”.

Άνα Ντε Άρμας

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κοινό και κριτικοί λατρεύουν την ταινία “ Knives Out” του Ράιαν Τζόνσον, αλλά η συμπρωταγωνίστρια του Ντάνιελ Κρεγκ, Άνα ντε Άρμας εξέπληξε τους πάντες με την υποψηφιότητά της στην κατηγορία Καλύτερη Ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία.

Παρ΄ότι το όνομά της ήταν εκτός συζητήσεων για βραβεία, η Κουβανέζα ηθοποιός κατάφερε να μπει στη λίστα των υποψηφιοτήτων.

Έμα Τόμσον

Η ηθοποιός-σεναριογράφος Έμα Τόμσον ήταν μία ακόμη υποψηφιότητα- έκπληξη στην κατηγορία Καλύτερη Ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία. Μεγάλη απούσα από τις συζητήσεις περί βραβείων διεκδικεί πλέον Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην κωμωδία “ Late Night’ με τη Μίντι Κάλινγκ.

Κέιτ Μπλάνσετ

Η ταινία “Where’d You Go, Bernadette” ήταν μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές αποτυχίες του 2019 αλλά αυτό δεν εμπόδισε την πρωταγωνίστρια Κέιτ Μπλάνσετ από την αναγνώριση για την ερμηνεία της. Η ηθοποιός είναι υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερη Ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία.

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, που θεωρούνται προάγγελοι των Όσκαρ, ανακοινώθηκαν στο Μπέβερλι Χιλς, σε εκδήλωση με παρουσιαστές τους Τιμ Άλεν, Ντακότα Φάνινγκ και Σούζαν Κιλέτσι Γουάτσον.