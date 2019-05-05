Έκκληση του Κεντρικού λιμεναρχείου, λόγω των καιρικών συνθηκών
Σε ανακοίνωσή του, το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, εφιστά την προσοχή όλων, λόγω των καιρικών συνθηκών και κυρίως λόγω των ισχυρών νοτιάδων που πνέουν στην Κρήτη.
Συγκεκριμένα, τονίζει ότι:
“ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ, ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ AΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΕΜΥ ΑΡ. 308 ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΜΑΙΟΥ 2019/0700 UTC
ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/13 UTC ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8
ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/16 UTC ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 05/13 UTC 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.50, ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 05/19 UTC ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 05/16 UTC 7 Η 8
ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 27.00 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/16 UTC ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ.
ΤΕΛΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΛΩΤΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ, ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ”.