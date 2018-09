Εκδήλωση για την τουριστική προβολή των Χανίων στο αεροδρόμιο

Από τον Δήμο Χανίων & το Ε.Β.Ε.Χ.

Εκδήλωση για την τουριστική προβολή των Χανίων διοργανώνει ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (Ε.Β.Ε.Χ.) την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος” (Αίθουσα αναχωρήσεων Hall 3).

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρωτότυπο πρόγραμμα γνωριμίας του επιβατικού κοινού με δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, με την επωνυμία “Fly me to the moon”, που διοργανώνεται για 6η συνεχή χρονιά στο Διεθνή Αερολιμένα, σε συνεργασία με την πλατφόρμα πολιτισμού «elculture».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προβολής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ο Δήμος Χανίων και το Ε.Β.Ε.Χ. διοργανώνουν εκδήλωση γευσιγνωσίας, που θα περιλαμβάνει πλούσιο μπουφέ με παραδοσιακά προϊόντα των Χανίων και θα πλαισιωθεί με μουσική και παραδοσιακούς χορούς. Παράλληλα σε δύο μεγάλες οθόνες θα προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο και φωτογραφίες) με στιγμιότυπα από το Δήμο, ενώ θα δοθούν και συμβολικά αναμνηστικά δώρα στους επισκέπτες, ώστε να έρθουν σε επαφή με τον προορισμό των Χανίων.

Το “παρών” στην εκδήλωση θα δώσει η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Ελπίδα Τσιτσιρίδη, η οποία σε δήλωσή της επισημαίνει: “Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της προσπάθειας προβολής και ανάδειξης των τοπικών προϊόντων αλλά και του Δήμου μας εν γένει ως τουριστικού προορισμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα μάλιστα δίνουμε στη συνεργασία και στην από κοινού προσπάθεια με τους υπόλοιπους φορείς του τόπου, την οποία θεωρούμε πολύ χρήσιμη. Τα οφέλη δε από τη μεγάλη αυτή προβολή θα είναι σημαντικά για τον τόπο μας”.