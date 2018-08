Εκδήλωση για την γυναικεία επιχειρηματικότητα στο ΕΒΕΧ





Εκδήλωση για την γυναικεία επιχειρηματικότητα “Women in business” διοργάνωσαν τα Επιμελητήρια Ηρακλείου και Χανίων σε συνεργασία με το Bizrupt, το απόγευμα στο ΕΒΕΧ.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαικού Προγράμματος Cross EUWBA ήταν αφιερωμένη στις γυναίκες που επιχειρούν και σκοπός της ήταν να δοθούν απαντήσεις, αλλά και ώθηση σε κάθε γυναίκα που διστάζει να πάρει το ρίσκο του επιχειρείν. Παράλληλα έγινε αναφορά σε ευκαιρίες συμβουλευτικής και αξιοποίησης των δυνατοτήτων χρηματοδότησης που αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά.

Στην εκδήλωση οι ομιλήτριες ήταν οι: Αλεξάνδρα Χολή, Partner της Metavallon VC, Εύα Παγκάλου, Οικονομολόγος, Μέντορας & Business Coach, Co-Founder Smart Business Consulting, Στέλλα Κάσδαγλη, Co-Founder Women On Top και Χάρις Κοκκιάδη, Ambassador of Buzz & Speakers Coaching του Bizrupt.

Αναλυτικότερα στα Χανιώτικα νέα της Πέμπτης