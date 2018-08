Εκδήλωση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα την Τετάρτη στο ΕΒΕΧ

“Women in business” είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνουν τα Επιμελητήρια Ηρακλείου και Χανίων σε συνεργασία με το Bizrupt, την Τετάρτη 8 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα στο ΕΒΕΧ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΒΕΧ, η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαικού Προγράμματος Cross EUWBA θα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες που επιχειρούν και σκοπός της είναι, να δοθούν απαντήσεις, αλλά και ώθηση σε κάθε γυναίκα που διστάζει να πάρει το ρίσκο του επιχειρείν. Παράλληλα θα υπάρξουν ευκαιρίες συμβουλευτικής και αξιοποίησης των δυνατοτήτων χρηματοδότησης που αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά.

Τέσσερις ομιλήτριες που συμβάλλουν, η κάθε μία με τον τρόπο της, στην ενδυνάμωση και την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, θα μοιραστούν με το κοινό όλες εκείνες τις αλήθειες που κάνουν έναν επιχειρηματία να ξεχωρίζει.

Αλεξάνδρα Χολή, Partner της Metavallon VC (metavallon.vc)

Εύα Παγκάλου, Οικονομολόγος, Μέντορας & Business Coach, Co-Founder Smart Business Consulting (smartconsulting.gr)

Στέλλα Κάσδαγλη, Co-Founder Women On Top (womenontop.gr), και

Χάρις Κοκκιάδη, Ambassador of Buzz & Speakers Coaching του Bizrupt (bizrupt.gr)

Η εκδήλωση απευθύνεται, σε κάθε γυναίκα που είτε είναι ένα βήμα πριν την έναρξη της δικής της επιχείρησης, είτε δραστηριοποιείται ήδη επιχειρηματικά αλλά και σε κάθε επιχειρηματία που θέλει να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός υγιούς και αειφόρου οικοσυστήματος.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή δωρεάν εδώ:

https://www.eventbrite.com/e/women-in-business-tickets-48573040271

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα CrossEUWBA:

http://www.ebeh.gr/web/guest/crosseuwba

www.crosseuwba.eu