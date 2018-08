Διεθνές Συνέδριο Βιολογίας στην ΟΑΚ

Από 19 έως 25 Αυγούστου διεξάγεται στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) το 10ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μοριακή Βιολογία και Γενετική των Λεπιδοπτέρων Εντόμων (10th International Workshop on Molecular Biology and Genetics of the Lepidoptera).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης «υπεύθυνοι του Συνεδρίου αυτού είναι οι καταξιωμένοι καθηγητές Marian Goldsmith από το Πανεπιστήμιο του Rhode Island των ΗΠΑ και Κώστας Ιατρού από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” και το Πανεπιστήμιο του Calgary του Καναδά.

Εκατό σύνεδροι από 22 Χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Βορείου και Νοτίου Αμερικής, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, που ασχολούνται με έρευνα που επικεντρώνεται στη γενετική, μοριακή βιολογία και βιοτεχνολογία των λεπιδοπτέρων εντόμων, μοιράζονται τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με τους συναδέλφους τους, μέσω ομιλιών και αναρτημένων ανακοινώσεων. Τα λεπιδόπτερα περιλαμβάνουν ωφέλιμα είδη εντόμων, όπως πεταλούδες και μεταξοσκώληκες, αλλά και είδη που καταστρέφουν πολλές γεωργικές καλλιέργειες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Στόχος των ερευνών είναι η κατανόηση των φυσιολογικών λειτουργιών που είναι υπεύθυνες για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτών των εντόμων με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των ωφέλιμων και τη μείωση των συνεπειών της εξάπλωσης των επιβλαβών με νέες βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις.

Το Συνέδριο αυτό ξεκίνησε με διαφορετική μορφή πριν από 40 χρόνια με πρωτοβουλία του αείμνηστου καθηγητή Φώτη Καφάτου, ο οποίος ασχολήθηκε επίσης και με την έρευνα για τη Δροσόφιλα και τα κουνούπια, και από το 1988 διεξάγεται ανά τριετία, πάντα στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ. Το 10ο συνέδριο αφιερώθηκε στη μνήμη του αείμνηστου καθηγητή, ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής του Συνεδρίου και έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι σύνεδροι, εκτός από το επιστημονικό τους Πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον φυσικό και αρχαιολογικό χώρο της Φαλάσαρνας και να γνωρίσουν τη μουσική και χορευτική παράδοση της Κρήτης»