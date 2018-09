Διεθνές Συνέδριο Αστροφυσικής στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Συνέδριο Αστροφυσικής, με θέμα: «Διαφυγή ακτινοβολίας Lyman από γαλαξιακούς λαβύρινθους», πραγματοποιείται από σήμερα 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ.

Το Συνέδριο συνδιοργανώνουν η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης και ο Δρ Πολυχρόνης Παπαδερός Υφηγητής στο Πανεπιστήμιο του Göttingen και Διευθυντής της Ερευνητικής Oμάδας για τους Γαλαξίες και Κοσμολογία στο Institute for Astrophysics and Space Sciences στην Πορτογαλία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΟΑΚ, η ακτινοβολία Lyman είναι ένα από τα κυρίως κλειδιά για την εξερεύνηση του Σύμπαντος στην αρχική φάση της εξέλιξής του και συνδέεται με πολλά καίρια ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να κατανοηθούν για να έχουμε μία βαθύτερη εικόνα για την εξέλιξη των γαλαξιών. Η παρούσα συνάντηση στοχεύει να φέρει μαζί τους παρατηρητές και θεωρητικούς για μια κοινή εξερεύνηση της Οδύσσειας που υφίσταται η ακτινοβολία Lyman, καθώς προσπαθεί να ξεφύγει από τον λαβύρινθο των γαλαξιών.

Ομιλητές στο παραπάνω συνέδριο είναι οι Dawn Erb (University of Wisconsin Milwaukee, USA), Wolf-Rainer Hamann (University of Potsdam, Germany), Timothy Heckman (Johns Hopkins University, USA), Matthew Hayes (Stockholm University, Sweden), Matthew Lehnert (Institut d’ Astrophysique de Paris, France), Céline Peroux (Laboratoire Astronomique de Marseille, France), Monica Relaño (University of Granada, Spain), Joki Rosdahl (Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, France), Daniel Schaerer (University of Geneva, Switzerland), Elizabeth Stanway (University of Warwick, UK), Anne Verhamme (Observatoire de Genève, Switzerland), Peter Weilbacher (Leibniz Institute for Astrophysics, Germany), Lutz Wisotzki (Leibniz Institute for Astrophysics, Germany).

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, αναφέρθηκε στην επιστημονική σημασία του Συνεδρίου και στην έννοια του «σπερματικού λόγου» στη χριστιανική παράδοση και ιδιαίτερα στον Ιουστίνο τον Φιλόσοφο. Επίσης, τόνισε τη σημασία του επιστήμονα στη σημερινή κοινωνία, ο οποίος δεν μπορεί να μένει απλώς στην έρευνα, αλλά είναι αναγκαίο να επεμβαίνει ως άνθρωπος της διανόησης απέναντι στα εκάστοτε προβλήματα της κοινωνίας μας.

Οι διοργανωτές του Συνεδρίου αποστέλλουν ανοιχτή πρόσκληση στους Επιστήμονες που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες στην Ελλάδα, Καθηγητές και Φοιτητές, να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου. Αξίζει δε να σημειωθεί πως για πρώτη φορά υπάρχει διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα για ανθρώπους με ακουστικά προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αστροφυσικής: http://www.iastro.pt/ καθώς και την Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://www.iastro.pt/research/conferences/lyman2018/