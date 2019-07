ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Διεθνές φεστιβάλ χορού

Συνεχίζεται σήμερα με δύο παραστάσεις το διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού Dance Days Chania. Η πρώτη παράσταση, As Far As We Are

cieLaroque\helene weinzierl [Αυστρία], θα δοθεί στο Βενιζέλειο Ωδείο στις 9.30 μ.μ. και η δεύτερη, με ελεύθερη είσοδο. Να σου μιλήσω τα βήματά μου…σε ιδέα, σύνθεση, επιμέλεια Πολένα Κόλια [Ελλάδα] στις 7 μ.μ. στην Σπλάντζια (Ιωσήφ Σήφακα).