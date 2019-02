Διερεύνηση συνεργασιών τοπικών επιχειρήσεων με ερευνητικές ομάδες και Startups της Κρήτης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2o τετραήμερο bootcamp Match & Develop a Startup Heraklion που έλαβε χώρα στις 15 και 22-24 Φεβρουαρίου 2019 στο Η2B HUB και τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) στα Βασιλικά Βουτών, στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ΕΤΕΠ-Κ του ΙΤΕ, το H2B HUB και τον Οργανισμό Bizrupt. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας ομάδων που συμμετείχαν στον 9ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της ΕΤΕ, ερευνητικών ομάδων προερχόμενων από τα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης καθώς και τοπικών επιχειρηματικών ομάδων.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να βοηθήσει τις συμμετέχουσες ομάδες μέσω στοχευμένων συμβουλευτικών δράσεων καθοδήγησης και δικτύωσης, να εξελίξουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και να αποκτήσουν δυνατότητες προβολής και δικτύωσης.

Η θεματική των φετινών ομιλιών από αναγνωρισμένους επαγγελματίες αφορούσε στην μεθοδολογία Lean Startup, θέματα Μάρκετινγκ, Νομικά θέματα, Business analytics και Pitching, θέματα ασφάλειας και Επαγγελματικής επικοινωνίας, ενώ οι ώριμες εταιρίες που εδρεύουν στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο παρουσίασαν την επιτυχημένη πορεία τους.

Η εκδήλωση άνοιξε με συνέντευξη τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22.2.2019 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου στην οποία συμμετείχαν από φορείς και πρωτοβουλίες της Κρήτης οι κ.κ.: Μανώλης Αλιφιεράκης, Πρόεδρος ΕΒΕΗ, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Διευθυντής Δικτύου και εκπρόσωπος ΕΤΕ, Αρτέμης Σαϊτάκης, Διευθυντής Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), Γιάννης Κεφαλογιάννης, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, Σταύρος Καρτέρης, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Καρουζάκης, Υπεύθυνος H2B HUB από μεριάς ΕΒΕΗ, Χάρις Κοκκιάδη, εκπρόσωπος του Οργανισμού BIZRUPT. Τη δράση του NBG Business Seeds της ΕΤΕ παρουσίασε αναλυτικά ο Δρ. Σπύρος Αρσένης, συντονιστής του προγράμματος.

Στο τετραήμερο συμμετείχαν 22 ομάδες με 52 μέλη. Στις ομάδες έγινε mentoring από στελέχη τοπικών επιχειρήσεων και φορέων: Megaplast, Καράτζης ΑΕ, Χαλκιαδάκης ΑΕ, Cosmos Sport, Φαρσάρης ΑΒΕΕ, Καλημέρα Φρούτα ΑΕ, Innobatics, Mentionlytics, Baked, H2B HUB, Δίκτυο Πράξη και το Δήμο Ηρακλείου. Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι της Bayer, των Venture Capital Funds Metavallon και Uni.fund, και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.

Στις συναντήσεις αυτές, τα στελέχη των επιχειρήσεων έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις νέες ιδέες και έχουν ήδη προγραμματιστεί πολλές συναντήσεις για τη διερεύνηση πιθανών συνεργασιών.

Στις παρουσιάσεις στο τέλος του τριήμερου εργαστηρίου διακρίθηκε η εταιρεία Biocos η οποία κέρδισε την πρόκρισή της απευθείας στη Β’ Φάση του 10oυ Διαγωνισμού Καινοτομίας της Εθνικής Τράπεζας καθώς και ένα tablet. Οι ομάδες BnConnect και Le Sommelier προσκλήθηκαν να ενταχθούν στο H2B HUB για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ανάπτυξης. To Οικονομικό Eπιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης πρόσφερε την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και καθοδήγηση μέσω της εταιρίας ΕΤΑΜ στην ομάδα BioCos. Οι ομάδες Vervendo, Iqrate και BnConnect έλαβαν δωρεάν υπηρεσίες μαζικής αποστολής email από την Apifon και δωρεάν υπηρεσίες Amazon, ενώ οι εταιρείες Vervendo και Iqrate δωρεάν υπηρεσίες Geekbot. To ΕΤΕΠ-Κ πρόσφερε στην ομάδα BnConnect τη δυνατότητα απόκτησης διεθνούς επιχειρηματικής εμπειρίας μέσω του προγράμματος Erasmus for Young Entrepreneurs. Τέλος, στις ομάδες BnConnect και Le Sommelier προσφέρθηκε συμβουλευτική – storytelling από τον δημοσιογράφο κ. Κώστα Τσαούση».