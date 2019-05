ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

Διάκριση στο Λονδίνο για ταινία από τα Χανιά





Διάκριση πέτυχε σε φεστιβάλ στο Λονδίνο μια ταινία μικρού μήκους από τα Χανιά!

Πρόκειται για την ταινία: “Virginia has made her decision”, σε σκηνοθεσία της Ευδοξίας Οικονομάκη και πρωταγωνίστρια την Ελια Βεργανελάκη.

Η ταινία αυτή βγήκε δεύτερη καλύτερη fiction ταινία μικρού μήκους στην πρεμιέρα της στο London Greek Film Festival.

Ενα φεστιβάλ ταινιών Ελλήνων δημιουργών από όλο τον κόσμο που γίνεται στο Camden Town στο Λονδίνο. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε από 14 έως 18 Μαίου.

Η ταινία διαρκεί 9 λεπτά και η υπόθεση αποτελείται από ένα ερωτικό δράμα σε μουσική Alasdair Brayne και παραγωγή: fixer in crete.