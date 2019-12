Διάκριση για Χανιώτικα επιχείρηση με ξύλινα παιχνίδια

Το “Τhe Wandering Workshop” της Χανιώτισσας Αθηνάς Δουκάκη και του συντρόφου της Jose Navarro, διακρίθηκε στην απονομή των βραβείων Βιώσιμης, Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Το εργαστήρι κατασκευάζει ξύλινα, χειροποίητα παιγνίδια τα οποία πωλούνται σε δεκάδες σημεία σε όλο τον κόσμο με μεγάλη επιτυχία!

Στόχος του θεσμού, που έχει καθιερώσει το Ε.Ε.Α. από το 2014, είναι η έμπρακτη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό τόνισε και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στην ομιλία του, ανακοινώνοντας –μεταξύ άλλων- και την απόφαση της Διοίκησης να στηρίξει δωρεάν όλα τα μέλη του Ε.Ε.Α. στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, e-shops.

«Πρόκειται για κάτι πρωτοποριακό που θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο όλες τις ευκαιρίες που δίνει η τεχνολογία και να μπουν με ευνοϊκές προϋποθέσεις στη νέα ψηφιακή εποχή.

Συνολικά απονεμήθηκαν 17 βραβεία. Τα 9 σε επιχειρήσεις που άντεξαν στην κρίση, καινοτόμησαν και αναπτύχθηκαν και συγκεκριμένα στις: Φάρμα Μπράλου Α.Ε., PHARMACY 295 ΙΚΕ, Οινοποιητική Μονεμβασίας – Γ. ΤΣΙΜΠΙΔΗ, Επιχείρηση Εστίασης «Ο Θανάσης», On Line Data Α.Ε, ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ – Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Οίκος «Parthenis», The Wandering Workshop – Toys Made of Dreams, ΑΝΕΜΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΑΝΤΟΥ. Ειδικά βραβεία απονεμήθηκαν σε: Vivechrom ενεργό μέλος της AKZONOBEL, Βλάσσιο Σταθοκωστοπούλο, στις μικροζυθοποιίες, ΕΛΙΞΗ Α.Ε., ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΪΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ SEPTEM Ο.Ε.

Επίσης βραβεύθηκε η φοιτήτρια Μαρία Αποστολοπούλου για την πρώτη θέση εισαγωγής της σε οικονομική σχολή, ενώ στο πρόσωπο του Αρχιφύλακα Γιάννη Πάπαρη βραβεύθηκαν το Σωματείο Ειδικών Φρουρών και η Ομάδα ΔΙΑΣ, με το θερμότερο χειροκρότημα των 600 και πλέον παρισταμένων να κερδίζουν οι δύο μικρές κόρες του Αρχιφύλακα που συνόδευσαν τον πατέρα τους στη βράβευσή του. Το Σωματείο των Ειδικών Φρουρών εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του κ. Βασίλη Ντούμα και τον Γενικό Γραμματέα κ. Στράτο Μαυροειδάκο.

Το Ειδικό Βραβείο Κοινού –που απονεμήθηκε για πρώτη φορά- κέρδισε η ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΪΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την μπύρα «ΝΗΣΟΣ». Την ψηφοφορία, μέσω tablets, διεξήγαγε η εταιρία Focus Bari και το ερώτημα στο οποίο απάντησαν οι παρευρισκόμενοι ήταν: