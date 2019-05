Διάκριση για Χανιώτη επιστήμονα

Ο Χανιώτης επιστήμονας, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh δρ Ιωάννης Μπουρμπάκης, ο οποίος πρόσφατα βραβεύτηκε από το Ιδρυμα Μποδοσάκη, μιλά στα “Χ.ν.” για τη βράβευσή του, τις ευκαιρίες των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό αλλά και την σχέση του με τον τόπο καταγωγής του, τα Χανιά.

•Πρόσφατα ανακοινώθηκε η βράβευσή σας από το Ιδρυμα Μποδοσάκη στον Τομέα των Βασικών Επιστημών. Τι αφορά ακριβώς η βράβευσή σας και κατά πόσο αποτέλεσε έκπληξη για εσάς;

Tο Ίδρυμα Μποδοσάκη με τα βραβεία αυτά επιδιώκει να ανταμείψει την συνεπή και συνεχή προσπάθειά νέων ελλήνων επιστημόνων κάτω των 40 ετών και να ενισχύσει το δημιουργικό τους έργο, ένω παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα, η επιλογή μου γι αυτό το βραβείο αφορά την συνεισφορά μου στις βασικές επιστήμες στον τομέα της Χημείας. Γνώριζα ότι είχα προταθεί για αυτό το βραβείο από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ στο οποίο εργάζομαι, αλλά σίγουρα η επιλογή μου ήταν μια μεγάλη έκπληξη λόγο του μεγάλου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που διαπρέπουν στις επιστήμες σε όλο τον κόσμο. Ακόμα, εάν δείτε τους βραβευθέντες παλαιότερων ετών, είναι πραγματικά η επιστημονική ελίτ των Ελλήνων από όλο τον κόσμο. Οπότε για μένα αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη, χαρά αλλά και ιδιαίτερη τιμή όταν μου ανακοινώθηκε ότι θα βραβευθώ με το βραβείο Μποδοσάκη, που είναι το μεγαλύτερο βραβείο που μπορεί να πάρει ένας νέος επιστήμονας από την Ελλάδα.

•Θεωρείτε ότι η βράβευσή σας είναι μια αναγνώριση των προσπαθειών σας;

Ναι, είναι σίγουρα μια αναγνώριση των προσπαθειών μου. Η αλήθεια είναι ότι έχω την τύχη να ασχολούμαι με το επάγγελμα που πάντα ονειρευόμουν βρίσκοντας μεγάλη ευχαρίστηση σε αυτό που κάνω, οπότε μου βγαίνει πολύ εύκολα και φυσικά αυτή η προσπάθεια. Ακόμα, στον ακαδημαϊκό τομέα πρέπει να καθοδηγείς την ερευνητική σου ομάδα και να συνεργάζεσαι με άλλους επιστήμονες, οπότε αυτές οι προσπάθειες έχουν και συλλογικό χαρακτήρα σε ένα βαθμό. Θα έλεγα ότι είναι αναγνώριση των προσπαθειών μου αλλά και των προσπαθειών της επιστημονικής μου ομάδας και των συνεργατών μου.

• Είστε επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh. Τα τελευταία χρόνια γίνονται συζητήσεις για το λεγόμενο brain drain στην Ελλάδα. Θεωρείται ότι στο εξωτερικό οι ευκαιρίες αλλά και η αναγνώριση για τους Ελληνες επιστήμονες είναι σε μεγαλύτερο βαθμό;

Το εξωτερικό, και ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκομαι, δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο και επιβραβεύει την αριστεία, η οποία έρχεται με σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι καλοί επιστήμονες να προοδεύουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όσον αφορά το brain drain, αυτό είναι γεγονός στην Ελλάδα, γιατί αφενός η χώρα μας εκπαιδεύει άριστους επιστήμονες στα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους οποίους αφετέρου, δεν μπορεί να απορροφήσει στο εργατικό δυναμικό της. Έτσι, πολλοί επιστήμονες επιλέγουν να ασχοληθούν με αυτό που αγαπούν σε άλλες χώρες, το οποίο πάντα έχει ένα συναισθηματικό κόστος για τους ίδιους, καθώς βρίσκονται μακρυά από την οικογένειά τους, τους φίλους και συγγενείς τους.

•Ποια θα ήταν η συμβουλή σας σε κάποιον νέο Ελληνα επιστήμονα;

Να βάζει πάντα υψηλούς στόχους και να προσπαθεί να λύνει μεγάλα προβλήματα που πραγματικά θα αλλάξουν τον κόσμο μας. Να μην εφησυχάζει με τη γνώση που είναι δεδομένη αλλά να προσπαθεί να παράγει καινούρια γνώση. Να πιστεύει στις δυνάμεις του και να μαθαίνει κάτι καινούριο κάθε μέρα της ζωής του. Η έρευνα είναι τρόπος ζωής και δεν έχει σύνορα, είτε χωρικά είτε χρονικά.

•Η τελευταία ερώτηση είναι πιο προσωπική. Η καταγωγή σας είναι από τα Χανιά. Ποια είναι η σχέση σας με τον τόπο μας;

Τα Χανιά και η Κρήτη είναι το σημείο αναφοράς μου, ο τόπος που αγαπώ. Μεγάλωσα στα Χανιά και είμαι περήφανος που είμαι Κρητικός. Παρόλο που βρίσκομαι στο άλλο άκρο του κόσμου κρατώ την παράδοσή μας ζωντανή και ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Για παράδειγμα όποτε βρίσκομαι στο σπίτι μου και με προβληματίζει ένα δύσκολο ερευνητικό πρόβλημα, θα πιάσω το λαούτο μου να παίξω μουσική –κατά προτίμηση συρτό- για να σκεφτώ πιο ήρεμα και καθαρά. Έχω ασχοληθεί στο παρελθόν με κρητική μουσική και χορό και πιστεύω πως οι παραδόσεις μας βοηθάνε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, από πού προερχόμαστε και πού θέλουμε να πάμε σαν άνθρωποι. Έρχομαι στα Χανιά κάθε χρόνο για να δω την οικογένειά μου και τους φίλους μου και να απολαύσω την φυσική ομορφιά των Χανίων και την αυθεντική φιλοξενία μας.

Ποιος είναι ο Γιάννης Μπουρμπάκης

Ο Γιάννης Μπουρμπάκης γεννήθηκε στα Χανιά το 1979. Από μικρή ηλικία είχε κλίση στις θετικές επιστήμες και αρίστευσε σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με ποδόσφαιρο, παραδοσιακούς χορούς και μουσική. Το 1997 εισήχθη στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης από όπου αποφοίτησε το 2001. Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών μετέβη στη Γερμανία για ερευνητικές εργασίες στο Ινστιτούτο Φυσικής και Θεωρητικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία το 2003 και διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στον τομέα της Υπολογιστικής και Θεωρητικής Χημείας το 2006. Η διδακτορική του διατριβή επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό νέων υλικών για την αποθήκευση υδρογόνου. Για την αριστεία των σπουδών του έλαβε το βραβείο του εθνικού ιδρύματος κρατικών υποτροφιών (IKY). Ως μεταπτυχιακός ερευνητής συνεργαζόταν με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και παράλληλα δίδασκε στο ΤΕΙ Κρήτης.

Αμέσως μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος το 2006, μετέβη στο Πανεπιστήμιο του Delaware των Η.Π.Α. και εργάστηκε στο τμήμα Χημικής Μηχανικής ως μεταδιδακτορικός ερευνητής. Το 2008 βραβεύτηκε με την ευρωπαϊκή υποτροφία Marie Curie για να ερευνήσει μηχανισμούς χημικών αντιδράσεων στα νανοσωματίδια χρυσού. Από το 2011 έως το 2013 εργάστηκε ως ερευνητής στο Catalysis Center for Energy Innovation του Πανεπιστημίου του Delaware. Το 2013 έγινε επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Χημικής και Πετρελαϊκής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Pittsburgh, και το 2017 ονομάστηκε «Bicentennial Alumni Faculty Fellow» από το Swanson School of Engineering για την επιστημονική του συνεισφορά.

Ο Δρ. Μπουρμπάκης έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 ερευνητικές εργασίες σε περιοδικά υψηλού επιστημονικού κύρους, οι οποίες έχουν μεγάλη απήχηση στον τομέα της Χημείας, Ενέργειας και Νανοτεχνολογίας. Ως νέος ερευνητής έχει διακριθεί με σημαντικά βραβεία όπως το βραβείο CAREER από τον εθνικό επιστημονικό οργανισμό των Η.Π.Α. (National Science Foundation). Ως μεταδιδάκτορας είχε επιλεχθεί στους 500 καλύτερους νέους επιστήμονες στον κόσμο να συναντηθεί με Nομπελίστες όλων των επιστημών στη Γερμανία στα πλαίσια του «Lindau Nobel Laureate meeting». Πρόσφατα, αναδείχθηκε ως ανερχόμενος ερευνητής από το επιστημονικό περιοδικό ACS Journal of Chemical and Engineering Data. Για την συνεισφορά του στην παιδεία βραβεύτηκε με το βραβείο «Pommersheim» για αριστεία στην διδασκαλία Χημικής Μηχανικής από το Πανεπιστήμιο του Pittsburgh. Τα τελευταία χρόνια διατελεί πρόεδρος του Pittsburgh-Cleveland Catalysis Society ενώ παράλληλα οργανώνει επιστημονικά συμπόσια για τις επιστημονικές κοινότητες του AIChE (American Institute of Chemical Engineers) και ACS (American Chemical Society).

Η έρευνα του Δρ. Μπουρμπάκη επικεντρώνεται στην θεωρητική μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων υλικών με εφαρμογή στην νανοτεχνολογία, την ενέργεια και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η ερευνητική του ομάδα και οι συνεργάτες του, προσπαθούν να κατανοήσουν τους μηχανισμούς με τους οποίους δημιουργούνται τα νανοσωματίδια και πώς μπορούν να σχεδιαστούν καινούρια νανοϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χημικών, την καταπολέμηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.