Διακοπές ρεύματος αναμένονται σε περιοχές του Νομού Χανίων – Δείτε τη λίστα
Διακοπές ηλεκτροδότησης, λόγω προβλημάτων στο Σύστημα Κρήτης, αναμένονται το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με ενημέρωση από το Κέντρο Κατανομής Φορτίου του ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές ηλεκτροδότησης με το παρακάτω ενδεικτικό πρόγραμμα:
|19:00 – 19:30
|ΠΟΤΗΣΤΗΡΙΑ -ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΙΑΣ – ΜΑΡΜΑΡΑΣ – ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ – ΑΓΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΒΑΤΟΛΑΚΟΣ – ΣΚΟΝΙΖΟ – ΚΟΥΦΟΣ – ΣΚΗΝΕΣ – ΦΟΥΡΝΕΣ – ΜΕΣΚΛΑ – ΖΟΥΡΒΑ – ΘΕΡΙΣΟ – ΛΑΚΚΟΙ – ΟΜΑΛΟΣ – ΝΕΑ ΡΟΥΜΑΤΑ -ΠΡΑΣΕΣ – ΣΕΜΠΡΩΝΑ – ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΠΡΙΝΕΣ – ΕΠΑΝΟΧΩΡΙ – ΑΓΡΙΛΕΣ-ΔΡΑΠΑΝΙΑΣ-ΚΑΛΗΔΩΝΙΑ-ΝΟΧΙΑ ΕΩΣ ΜΑΛΑΘΥΡΟ-ΡΟΔΩΠΟΥ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ-ΣΠΗΛΙΑ ΕΩΣ ΚΑΡΕΣ-ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ-ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ-ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ-ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ-ΒΛΑΧΕΡΩΝΙΤΙΣΣΑ
|19:30 – 20:00
|ΠΑΛΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ-ΕΡΓ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΩΝ-ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ – ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΣ-ΚΟΥΜΠΕΛΗ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ-ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
|20:00 – 20:30
|ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ-ΚΟΚ ΠΥΡΓΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙ ΜΕΓ ΧΩΡΑΦΙΑ-ΚΑΛΑΜΙ-ΚΑΛΥΒΕΣΚΑΜΠΑΝΙ-ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ-ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ-ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ – ΠΕΡΒΟΛΙΤΣΑ-ΔΕΔΙΣΑ-ΧΟΡΔΑΚΙ-ΡΙΖΟΣΚΛΟΚΟ-ΣΚΛΟΚΑ-ΧΕ ΠΒΚ-ΜΑΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ-ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ-ΟΑΔΥΚ ΒΛΗΤΕ-ΚΟΥΡΦΑΛΩΝΑΣ-ΚΑΛΕΡΓΙΑΝΑ-ΚΑΣΤΕΛΙ
|20:30 – 21:00
|ΛΥΓΙΔΕΣ-ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ-ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ-ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗ-ΟΑΔΥΚ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΜΠΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙΑ-ΜΟΥΡΝΙΕΣ-ΛΕΟΦ ΣΟΥΔΑΣ-ΕΡΓ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΟΚ ΜΕΤΟΧΙ-ΒΑΝΤΕΣ-ΚΕΡΑΜΙΑ-ΟΔΟΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΔΟΥΣ ΑΥΤΩΝ.
|21:00 – 21:30
|ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ-ΚΟΚ ΠΥΡΓΟΣ-ΒΛΗΤΕΣ-ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΠΙΘΑΡΙ-ΑΓ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ-ΚΑΜΠΑΝΙ-ΚΑΛΑΘΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ-ΤΕΡΜΑ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ-ΤΕΡΜΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ-ΛΙΒΑΔΙΑ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΛΕΠΑ-ΣΟΔΥ
|21:30 – 22:00
|ΓΟΓΟΝΗ-ΚΙΣΑΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ-ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ-ΘΕΡΙΣΟΥ-ΒΙΟΧΥΜ-ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΦΑΡΙΑΝΑ-ΜΕΤΟΧΙ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΑΝΩ ΔΑΡΑΤΣΟ-ΙΝΚΑ ΕΛΥΡΟΥ-ΑΣΤ ΜΕΓΑΡΟ-ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ-ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΚΙΩΝ-ΡΕΝΙΕΡΗ-ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ-ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ, ΝΙΚ ΣΚΟΥΛΑ, ΕΦ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ