Αριστεύσαντες σε σχολεία των Χανίων*
Γενικό Λύκειο Αλικιανού
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19,5
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19,3
ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19,2
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19,2
ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 19,2
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 19,2
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 19
ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 18,6
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18,5
ΚΑΖΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 18,3
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18,3
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΟΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19,4
ΑΛΕΦΑΝΤΗ ΗΩ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19,3
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19,3
ΦΥΤΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 19,3
ΠΑΠΙΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19,2
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19
ΚΑΖΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 18,8
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 18,7
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ 18,5
ΛΙΤΣΙ ΣΑΡΑ 18,5
ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ 18,5
ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 18,4
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 18,4
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18,3
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18,1
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19,9
ΚΟΥΣΙ ΜΑΡΙΑ 19,8
ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 19,6
ΤΣΟΥΚΟΥ ΝΤΟΡΙΝΑ 19,3
ΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 18,9
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 18,9
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ 18,9
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ 18,8
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ 18,8
ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18,5
ΓΔΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 18,3
ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18,3
ΔΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 18,3
* Τα ονόματα αναγράφονται, όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα σχολεία