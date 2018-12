ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ “RELOAD GREECE”

Αναζήτηση καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων

Νέες καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις αναζητούνται μέσα από σειρά δράσεων του εκπαιδευτικού ιδρύματος “Reload Greece”.

H Βερονίκη Ζέρβα, Community Manager του ιδρύματος μιλά στα “Χ.ν.” για το πρόγραμμα επιτάχυνσης Young Entrepreneurs Programme, για την επιλογή της Κρήτης ως πρώτου σταθμού στην Ελλάδα για τη διεξαγωγή εργαστηρίων αλλά και για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

•Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος Young Entrepreneurs Programme;

To Young Entrepreneurs Programme (RG YEP) είναι το κορυφαίο πρόγραμμα επιτάχυνσης (pre-accelerator) του εκπαιδευτικού ιδρύματος Reload Greece με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και δίνει τη δυνατότητα σε νέους επαγγελματίες, τελειόφοιτους, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και ερευνητές από διεθνή πανεπιστήμια να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα με εξωστρέφεια και συνεργατικό πνεύμα μέσα σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι που διαρκεί 5 μήνες δικτυώνοντας τους με κορυφαίους μέντορες και εταιρίες.

•Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα; Πώς έγινε η επιλογή της Κρήτης ως πρώτου σταθμου στην Ελλάδα για τη διεξαγωγή εργαστηρίων;

Το RG YEP τρέχει επιτυχώς τα τελευταία 3 χρόνια σε πρωτοπόρα πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, του Μάντσεστερ και το Imperial College London. Πέρσι, κάναμε την πρώτη πιλοτική μας εκδήλωση στο Μόναχο της Γερμανίας που μας έδωσε την ευκαιρία να καταλάβουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η επέκταση των δραστηριοτήτων μας τόσο σε άλλες πόλεις σταθμούς για την επιχειρηματικότητα όσο και στην Ελλάδα, προκειμένου να δωθεί ευκαιρία σε νέους για παράδειγμα από την Κρήτη, τα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη να συναγωνιστούν με συμμετέχοντες από κάποια από τα πιο επιφανή ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση των εκδηλώσεων στην Ελλάδα έχουμε στρατηγική συνεργασία με το Athens Center for Entrepreneurship Innovation (ACEin) και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece ενώ το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ο βασικός συντελεστής στο χώρου του οποίου πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση (workshop) στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου, Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Η Κρήτη έχει τη φήμη πως διαθέτει μερικά από τα καλύτερα μυαλά σε ακαδημαϊκά τμήματα, όπως η Ιατρική, το Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ, συνεπώς δεν ήταν τυχαία η επιλογή μας να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο, ενώ την Πέμπτη 13/12 θα βρισκόμαστε τα Ιωάννινα και στις 18/12 στην Θεσσαλονίκη.

•Οι καινοτόμες ιδέες είναι το μέλλον της επιχειρηματικότητας;

Τα τελευταία χρόνια η καινοτομία έχει αρχίσει να μπαίνει πιο βαθιά στο Ελληνικό Επιχειρείν και αυτό φαίνεται από το ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων (startup) καθώς επίσης και από τις επενδύσεις σε εγχειρήματα που έχουν χαρακτηριστικά blockchain τεχνολογίας, Artificial Intelligence, Ρομποτικής κ.α. Στο Reload Greece πιστεύουμε πως μπορούμε μέσω των προγραμμάτων μας να συνδέσουμε τους νέους επιχειρηματίες με την διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά όχι μόνο για να βρούν επενδύσεις αλλά και να επεκτείνουν το δίκτυό τους και να μεγαλώσουν υγιώς. Έχουμε προγράμματα για επιχειρήσεις σε διαφορετικά στάδια και το ετήσιο συνέδριο μας όπου κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και επαγγελματίες της Διασποράς και μη συναντώνται ετησίως και προσπαθούν να προτείνουν λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν την Ελλάδα. Κάθε εταιρία και φορέας στις μέρες μας, όσο παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο κι αν διαθέτει χρειάζεται να έχει ένα τουλάχιστον τεχνολογικό στοιχείο που τους διαφοροποιεί και να είναι ανταγωνιστικοί.

•Σεμινάρια γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Έχουν κάποιο κοινό σημείο αναφοράς οι χώρες αυτές;

Η επιλογή των χωρών και πιο συγκεκριμένα των πόλεων που θα πάμε για το 2018- 2019 δεν είναι τυχαία. Ύστερα από ενδελεχή έρευνα, επικοινωνία με τις Πρεσβείες και το δίκτυο επαφών του Οργανισμού πάμε σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί Έλληνες της διασποράς, τόσο 1ης γενιάς μετανάστες όσο και παλαιοτέρων ώστε να βρούμε εκείνες και εκείνους που θέλουν να συνδέσουν την επιχείρησή τους με την Ελλάδα και αντίστοιχα μέσω των εκδηλώσεων στην Ελλάδα, φιλόδοξοι επιχειρηματίες να αποκτήσουν εξωστρέφεια. Ένα άλλο στοιχείο που μας ενδιαφέρει είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Ολλανδία και η Γερμανία για παράδειγμα είναι πρωτοπόροι στα startups. Ακόμη, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε πως στην Ελλάδα πλέον υπάρχουν και κεφάλαια για επενδύσεις. Η δημιουργία του Equifund, το οποίο συνιστά επενδυτικό ταμείο που ενισχύει επιμέρους επενδυτικά ταμεία (fund of funds), είναι ιστορικά η σημαντικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, όπου 400 εκατ. ευρώ διατίθενται σε καινοτόμες ιδέες, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Συνεπώς, η Ελλάδα έχει τη δυναμική να γίνει κόμβος επιχειρηματικότητας προσελκύοντας και ξένους επιχειρηματίες που θα θελήσουν να συνδεθούν με την Ελλάδα.

•Οι τομείς κύριου ενδιαφέροντος είναι το MedTech, AgriTech, GreenTech, FinTech και ο Τουρισμός. Αυτές οι κατηγορίες είναι και το μέλλον τις επιχειρηματικότητας;

Σωστά. Ενώ ιδέες από άλλους τομείς είναι καλοδεχούμενες, θεωρούμε πως αυτοί οι κλάδοι μπορούν να ωφελήσουν την Ελληνική οικονομία και κοινωνία.