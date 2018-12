Ανάγκη ενίσχυσης της αντισεισμικής θωράκισης στην Κρήτη

Επισημάνσεις σε εσπερίδα στα Χανιά







Η ανάγκη ενίσχυσης της αντισεισμικής θωράκισης της Κρήτης και κυρίως του Ηρακλείου και των Χανίων, τονίστηκε στην ενημερωτική εσπερίδα για τις γεωεπιστήμες που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ).

Παράλληλα, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ακης Τσελέντης, χαρακτήρισε «πιο επικίνδυνη πόλη» το Ηράκλειο ενώ σε ό,τι αφορά τα Χανιά επισήμανε το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού παλιών κτηρίων ενώ, ανέφερε το πρόβλημα των αυθαιρέτων στην Κρήτη.

Επιπλέον, στην εσπερίδα παρουσιάστηκε η εθνική υποδομή: “Helpos” που έχει συντονιστή το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ και ο ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ και, όπως επισημάνθηκε, αποτελεί μια μεγάλη προσπάθεια ενοποίησης όλων των γεωφυσικών και σεισμολογικών υποδομών στην Ελλάδα με ταυτόχρονη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών και εξοπλισμού.

Στην εθνική υποδομή: “Helpos” αναφέρθηκε ο καθηγητής Γεωφυσικής, Φίλιππος Βαλλιανάτος.

Στην εσπερίδα συμμετείχαν επίσης ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γεώργιος Δρακάτος, η καθηγήτρια Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Αναστασία Κυρατζή, ο καθηγητής Ιωάννης Μακρής (Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, UNESCO Chair on Solid Earth physics & Geohazards Risk Reduction), ο αναπ. Καθηγητής Βασίλης Σάλτας (Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, UNESCO Chair on Solid Earth physics & Geohazards Risk Reduction) και η επίκ. Καθηγήτρια, Μαρία Κούλη (Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, UNESCO Chair on Solid Earth physics & Geohazards Risk Reduction).

Αναλυτικό ρεπορτάζ στα “Χανιώτικα νέα” της Τρίτης