Ακόμα μία διεθνής διάκριση για την Κρήτη

Τρία ελληνικά νησιά βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης και φιγουράρουν μεταξύ των 30 καλύτερων του κόσμου, βάσει των προτιμήσεων των αναγνωστών του ταξιδιωτικού οδηγού Conde Nast Traveller.

Πρόκειται για τη Μύκονο, την Κρήτη και την Πάρο, που κατέκτησαν τις τρεις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά την Ευρώπη στην κατηγορία «The best islands in the World» των «Readers’ Choice Awards 2018», τα οποία διοργανώνει το βραβευμένο περιοδικό που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Συνολικά, βάσει των προτιμήσεων 429.000 αναγνωστών του, το CNT ξεχώρισε πέντε νησιά ανά γεωγραφική περιοχή (και 30 συνολικά), ως εξής:

Ασία,

Αυστραλία και Νότιος Ειρηνικός,

Καραϊβική και Ατλαντικός,

Ευρώπη,

Βόρεια Αμερική,

Υπόλοιπος κόσμος.

Στην Ευρώπη οι τρεις πρώτες θέσεις είναι ελληνική υπόθεση, με τη Μύκονο να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των αναγνωστών του CNT. Όπως τονίζεται στο εν λόγω δημοσίευμα, η Μύκονος έχει μυθική ιστορία, ενώ σήμερα αποτελεί δημοφιλή προορισμό θαλάσσιου τουρισμού. Ο συντάκτης στέκεται στα πάρτι του νησιού, ενώ προτείνει στους επισκέπτες να περπατήσουν στη «Μικρή Βενετία».

Ακολουθεί η Κρήτη, με το CNT να τονίζει πως πρόκειται για νησί με ξεχωριστή ιστορία, πολιτισμό, κουζίνα, αλλά και ιδιαίτερα τοπία. Στέκεται επίσης στο Ανάκτορο της Κνωσού, αλλά και στην παραλία του Μπάλου.

Για την Πάρο, ο συντάκτης τονίζει πως συνήθως το πρώτο ταξίδι κάποιου στις Κυκλάδες περιλαμβάνει τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, ωστόσο το δεύτερο ταξίδι πρέπει να γίνει στην Πάρο που διαθέτει οικισμούς με λευκά σπίτια, παραλίες και κρυμμένους όρμους με σπηλιές, που περιμένουν να τις ανακαλύψει κανείς.

Την πεντάδα των κορυφαίων ευρωπαϊκών νησιών κατά τους αναγνώστες του CNT κλείνουν το νησί Ίσκια (Ischia) της Ιταλίας και η Ίμπιζα (Ibiza) της Ισπανίας.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr