Ακαδημαϊκό Σεμινάριο στο Πολυτεχνείο απότον φοιτητικό οργανισμό B.E.S.T. Chania

Ακαδημαϊκό Σεμινάριο στο Πολυτεχνείο απότον φοιτητικό οργανισμό B.E.S.T. Chania

O BEST Chania είναι ένα από τα παλαιότερα γραφεία του οργανισμού BEST (Board of European Students of Technology) που αποτελεί τον μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό οργανισμό για Ευρωπαίους φοιτητές μηχανικούς, με όραμα την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαίων φοιτητών και την προσφορά επιπλέον γνώσεων σε αυτούς, σε ακαδημαϊκά και μη θέματα.

Το γραφείο έχει ιστορία 25 χρόνων όπου στην περίοδο αυτή, έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πληθώρα ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, με στόχο την ανάπτυξη των Ευρωπαίων φοιτητών,​τ​η βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού, καθώς και​τ​ην εξέλιξη των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης και των ικανοτήτων τους.

Κυριότερη δράση του οργανισμού είναι τα Ακαδημαϊκά Σεμινάρια πάνω σε τεχνολογίες αιχμής και εκπαιδευτικά θέματα, με βάση τις σπουδές των μελλοντικών μηχανικών τα οποία διοργανώνονται κάθε χρόνο, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο για το γραφείο μας.