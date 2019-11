4η επίσκεψη μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

H 4η συνάντηση με τους εταίρους μας από τη Λιθουανία, την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και την Εσθονία κατά την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus + ” I am Really Proud of My Country” πραγματοποιήθηκε στα Χανιά τις ημέρες 8, 9 και 10 Οκτωβρίου.



Η συνάντηση περιελάμβανε επιμορφώσεις:

• «Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», κ. Μαρία Μπαδιεριτάκη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 Χανίων

•«Διαφοροποιημένη προσέγγιση της μάθησης στα πρώιμα χρόνια», κ. Πόπη Κασσωτάκη πρώην Σχολική Σύμβουλος ΠΕ60 Χανίων

• «Από το etwinning στο Erasmus», κ. Τζένη Ψαλτάκη Etwinning Ambassador Ανατολικής Κρήτης

•«Ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό», κ. Παναγιώτα Βαρδάκη δασκάλα 18ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων

• «Μουσειακή εκπαίδευση», Ναυτικό Μουσείο Κρήτης,

• «Μια βόλτα στα Χανιά 5.500 χρόνων», Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Βάμου

Ακόμα επισκεφτήκαμε όμορφες τοποθεσίες της γύρω περιοχής. Ενώ πραγματοποιήσαμε Workshop σαπουνιού στο μοναστήρι της Αγίας Κυριακής, Workshop Θεάτρου Σκιών με τον κ. Νίκο Μπλαζάκη και Workshop Παραδοσιακού φαγητού.

Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο 26ο Νηπιαγωγείο Χανίων προκειμένου: α) να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους συνεργάτες μας β) να γιορτάσουμε τις ημέρες Erasmus “ Erasmus Days”. Επιμορφωτικές εισηγήσεις στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν από την κ. Μαρία Μπαδιεριτάκη, την κ. Πόπη Κασσωτάκη και την κ. Τζένη Ψαλτάκη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο διευθυντής Π.Ε. Χανίων κ. Μανώλης Μηλιαράκης, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 κ. Αθηνά Ντούλια, οι διευθυντές και εκπαιδευτικοί των σχολείων του σχολικού μας συγκροτήματος. Ο σύλλογος γονέων προσέφερε τραπεζοκαθίσματα και οι γονείς του σχολείου μας παραδοσιακά φαγητά και διασκέδασαν μαζί μας. Μαθητές του Δημοτικού σχολείου χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς με στολές που προσέφερε ο παραδοσιακός σύλλογος ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ και ο Παναγιώτης παλιός μαθητής του νηπιαγωγείου μας, έπαιξε παραδοσιακή μουσική με το βιολί του.

Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για την επιτυχή έκβαση της συνάντησης στην πανέμορφη και φιλόξενη πόλη μας.

Ευχαριστούμε τους παλιούς και καινούργιους μαθητές του σχολείου μας, το σύλλογο διδασκόντων, το βοηθητικό προσωπικό και τους διευθυντές του σχολικού μας συγκροτήματος, το σύλλογο γονέων και ιδιαιτέρως τους δικούς μας γονείς και όλους όσους συμμετείχαν στη διοργάνωση και υλοποίηση αυτής της προσπάθειας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας. http://26nipchanion.blogspot.com/2019/10/4.html